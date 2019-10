Loffenau – Mädchen angefahren und geflüchtet, Hinweise erbeten

Anzeige

Loffenau (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Unteren Dorfstraße, bei dem ein 11-jähriges Mädchen am Fuß verletzt worden ist und sich in ärztliche Behandlung begeben musste, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Kind gegen 11:40 Uhr die Fahrbahn überqueren, als der noch unbekannte Fahrer eines hellblauen Kleinwagens aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs auf den dortigen Gehweg ausgewichen ist und hierbei mit dem Mädchen kollidierte. Der mutmaßliche Unfallverursacher erkundigte sich zwar kurz nach dem Zustand der 11-Jährigen, stieg aber anschließend wieder in seinen Wagen und fuhr in Richtung Bad Herrenalb davon. Mögliche Unfallzeugen oder wer Hinweise zum nun gesuchten hellblauen Kleinwagen sowie dessen etwa 50 Jahre alten Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau.

