Loffenau – Mehrere Bäume massiv beschädigt, Zeugen gesucht

Loffenau (ots) – Wer hat zwischen Dienstagvormittag und Freitagabend in der „Untere Dorfstraße“, in der Verlängerung des Rebenwegs in Richtung Kugelberg, vier Apfelbäume und einen Nußbaum beschädigt? Diese Frage beschäftigt derzeit die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Der bislang unbekannte Vandale hat hierbei in einer Höhe von etwa einem Meter die Rinde der Bäume abgeschlagen und so einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Ob die hölzernen Gewächse noch zu retten sind, muss sich zeigen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4363418