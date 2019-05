Loffenau – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Loffenau (ots) – Nach einem gefährlichen Überholvorgang am Sonntagnachmittag auf der L 564 sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Ermittlungen war ein 28-jähriger Mopedfahrer gegen 16.30 Uhr von Loffenau kommend in Richtung Bad Herrenalb unterwegs, als ihm auf Höhe der Kapelle der überholende Fahrer eines schwarzen Mercedes auf selber Fahrbahn entgegenkam. Hierbei kam es zu einem Kontakt mit dem Kupplungshebel des Mopeds, wodurch Sachschaden entstand. Ohne sich um den Vorfall zu scheren, suchte der Autofahrer das Weite. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten. /ya

