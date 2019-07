Lokführer von Laserstrahl geblendet – Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Gestern Nachmittag gegen 15:23 Uhr musste der IRE 1 von Stuttgart auf dem Weg nach Karlsruhe aufgrund einer Weichen- und Signalanlagenstörung die Fahrt unterbrechen und außerplanmäßig am Bahnhof Illingen (Württemberg) halten. Vor der Einfahrt in den Bahnhof, wurde der Triebfahrzeugführer von einem Laserstrahl geblendet. Auf dem Bahnsteig befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen. Nach kurzer Zeit konnte die Bahn von Go-Ahead ihre Fahrt in Richtung Karlsruhe fortsetzen. Infolge der Blendung beklagte der Triebfahrzeugführer jedoch zunehmende Schmerzen im Auge und musste seinen Dienst schlussendlich im Pforzheimer Hauptbahnhof abbrechen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere Reisende die am Bahnhof in Illingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 – 104

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4332490