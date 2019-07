Mähdrescherbrand bei Biberach

Anzeige

Biberach (ots) – Bei Drescharbeiten auf einem Feld entlang der Schwarzwaldbahn in Fröschbach, bei Biberach, kam es am heutigen Abend zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Brandentwicklung am Mähdrescher, welcher in Folge in Vollbrand geriet. Das Stroh auf dem abgemähten Feld brannte ebenfalls. Der entstandene Flächenbrand erfasste den Böschungsbewuchs der angrenzenden Bahnhlinie. Eine akute Gefahr für den Bahnverkehr bestand nicht. Durch starke Kräfte der Feuerwehren aus Offenburg, Hausach und Biberach konnte der Brand schnell und erfolgreich bekämpft werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf ca. 125 000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4332912