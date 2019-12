Mahlberg, A 5 – Dach gerammt

Anzeige

Mahlberg (ots) – Ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer ist in der Nacht auf Dienstag bei der Einfahrt in die Tank- und Rastanlage Mahlberg West mit seinem Brummi am Dach über den Zapfsäulen hängengeblieben und hat so einen Schaden von etwa 10.000 Euro angerichtet. Beim Eintreffen der unfallaufnehmenden Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg steckte das Schwergewicht mit seinem beladenen Schleusentor noch unter der Überdachung fest. Der Grund des Malheurs zeigte sich bei der Abmessung der Ladungshöhe. Gemäß den Frachtpapieren war die genehmigte Ladungshöhe um über 30 Zentimeter überschritten worden. Durch eine Absenkung des Anhängers konnte das Lastwagengespann befreit werden. Außer der Schadensregulierung erwartet den 48-Jährigen nun auch ein Bußgeld.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4471524 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4471524