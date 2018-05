Mahlberg, A5 – Gestreift und beschädigt / Zeugen gesucht

Mahlberg (ots) – Der Lenker eines Lastwagens befuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr die A5 im Baustellenbereich zwischen Ettenheim und Lahr, als er von einem Transporter überholt wurde. Dieser touchierte den LKW hierbei und beschädigte den linken Außenspiegel des Überholten. Der Fahrer, des als weiß beschriebenen Transporters mit Pritsche und grauer Plane, interessierte sich augenscheinlich wenig für das Geschehene und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Beamten des Verkehrskommissariats in Offenburg suchen nun Zeugen. Wem ist ein Pritschenwagen, welcher mit einem nach hinten herausragenden Stück Eisen, das mit einer rot-weiße gestreiften Warntafel gesichert war, aufgefallen? Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer 0781/21-4200, in Verbindung zu setzen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3946073