Mahlberg, A5 – Nötigung / Zeugen gesucht

Mahlberg, A5 (ots) – Der Fahrer eines Nissan war am Montagmittag auf der linken Spur der A5 von Karlsruhe kommend in Richtung Basel unterwegs. Kurz nach 13 Uhr soll der circa 50 Jahre alte Fahrer eines blauen Fiat Doblo mit Emmendinger Zulassung mit hoher Geschwindigkeit von hinten sehr dicht herangefahren sein und seinen Vordermann so im Bereich Mahlberg zum Spurwechsel gedrängt haben. Im Anschluss hätte der Unbekannte verbotswidrig rechts überholt und soll so dicht vor dem Nissan-Fahrer eingeschert sein, sodass dieser nach eigenen Angaben einen Zusammenstoß nur durch eine starke Bremsung verhindern konnte. Im weiteren Verlauf soll der Fiat-Lenker auch weitere Verkehrsteilnehmer genötigt haben. Die ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg sind nun auf der Suche nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 entgegengenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4253057