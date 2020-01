Mahlberg – BAB 5- Sieben Verletzte nach Auffahrunfall

Anzeige

Mahlberg (ots) – Die Ursache für einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen am Samstagabend gegen 23:20 Uhr ist noch unklar. Fest steht, dass unweit der Raststätte Mahlberg in Fahrtrichtung Süden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Fahrzeuge beschädigt und sieben Personen verletzt wurden. Unter den Verletzten befindet sich eine schwangere Frau. Ferner war ein Säugling in einem der verunfallten Fahrzeuge, welcher jedoch unverletzt blieb. Die Autobahn in Richtung Freiburg musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden- an der Anschlussstelle Lahr wurde der Verkehr ausgeleitet. Zur Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle waren mehrere Rettungsfahrzeuge sowie zwei Notärzte im Einsatz. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die Strecke wurde gegen 02:00 Uhr wieder freigegeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 EUR. // ewd

