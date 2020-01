Mahlberg – Betrunken auf Autobahn

Anzeige

Mahlberg (ots) – Am Dienstag wurde der Polizei Offenburg kurz nach 20:30 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer ein Autofahrer gemeldet, der auf der Autobahn „schlangenlinienfahrend“ in Richtung Karlsruhe unterwegs sei. Einer Streife des Verkehrsdienstes Offenburg gelang es, den Mercedes an der Raststätte Mahlberg-West einer Kontrolle zu unterziehen. Der 60-jährige Lenker stand offensichtlich unter Alkoholeinwirkung. Der Führerschein wurde nach der Entnahme einer Blutprobe einbehalten. Da am Mercedes frische Unfallspuren festgestellt wurden sind weitere Ermittlungen der Beamten erforderlich. Den 60-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

