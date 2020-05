Mahlberg – Ehemaliges Gaststättengebäude in Vollbrand – Nachtragsmeldung

Anzeige

Mahlberg (ots) – An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1 000 000 Euro.

/EJA

Ursprungsmeldung:

Mahlberg – Ehemaliges Gaststättengebäude in Vollbrand

Am Pfingstsonntag, um 12:39 Uhr, ging über Notruf die Information ein, dass in Mahlberg, Bromergasse/Karl-Kromer-Straße, ein Schopf brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei hat das Feuer bereits auf das Gebäude nebenan übergegriffen. Es entwickelte sich ein Dachstuhlvollbrand. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Gaststätte die neuerdings als reines Wohnobjekt genutzt wird. Die Feuerwehr und Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz. Die Anwohner wurden rechtzeitig gewarnt und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nicht zuletzt aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Mahlberger Bewohner über Lautsprecher gebeten ihre Wohnungen nicht zu verlassen und die Fenster zu schließen. Das Gebäude bleibt bis auf weiteres unbewohnbar. Die betroffenen Anwohner werden derzeit in der Mahlberger Stadthalle versorgt. Über die weitere Unterbringung wird beraten. Über die Höhe des entstandenen, nicht unerheblichen Sachschadens kann derzeit noch keine verbindliche Aussage getroffen werden. Die Löscharbeiten sind noch in vollem Gange.

/EJA

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4610581 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4610581