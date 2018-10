Mahlberg – Fahrzeugbrand

Anzeige

Mahlberg (ots) – Der Hinweis einer Zeugin hat in den heutigen frühen Morgenstunden zur Entdeckung eines Fahrzeugbrandes in der Meiergartenstraße geführt. Die Frau hatte gegen 4.39 Uhr einen lauten Knall vernommen, aus dem Fenster gesehen und hierbei den bereits lichterloh brennenden Wagen entdeckt. Die so verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr Mahlberg hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, zu retten war der Peugeot jedoch nicht mehr. Die Beamten der Ermittlungsgruppe ´Mahlberg´ haben die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4100660