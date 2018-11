Mahlberg – Fahrzeugbrand

Anzeige

Mahlberg (ots) – Der Brand eines Pkw hat in den heutigen frühen Morgenstunden zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Radbrunnengasse geführt. Gegen 2.45 Uhr fing ein hier geparkter Hyundai Feuer und brannte vollständig aus. Ein daneben stehender Smart wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei sowie die Überprüfungen der Kriminaltechniker lassen darauf schließen, dass der Wagen mutwillig in Brand gesteckt wurde und dass ein Tatzusammenhang zur Brandserie in der südlichen Ortenau besteht.

