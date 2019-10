Mahlberg – Fassung verloren

Anzeige

Mahlberg (ots) – Ein 34 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Keltenstraße offenbar seine Fassung verloren und in der Folge hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr beleidigt. Ein Anwohner hat sich gegen 3:20 Uhr hilfesuchend an die Polizei gewandt, als er den 34-Jährigen dabei beobachtete, wie er mehrfach gegen einen geparkten Mercedes schlug. Beim Eintreffen der alarmierten Gesetzeshüter richteten sich die Aggressionen des Mannes fortan gegen die Polizisten. Diese mussten eine Tirade an Beleidigungen über sich ergehen lassen. Weil sich der augenscheinlich alkoholisierte Störer nicht beruhigen ließ, mussten die Beamten Hand anlegen und den Mann zum Polizeirevier verbringen. Dort wurde er für die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle zur Raison gebracht. Außer Strafanzeigen erwartet den Mann überdies eine saftige Rechnung für die behördliche Unterbringung.

/wo

