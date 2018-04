Mahlberg – Fluchtversuch mit Roller

Mahlberg (ots) – Den Beamten eines Streifenwagens fiel am Donnerstagabend in der Kippenheimer Hauptstraße ein Motorroller auf, dessen Rücklicht defekt war. Als sie gegen 21:45 Uhr das Zweirad wenige Meter später kontrollieren wollten und hierzu unter anderem das Blaulicht einschalteten, bog die 37-jährige Fahrerin mit ihrem Gefährt auf einen Feldweg in Richtung Mahlberg ab. In der Stauferstraße konnte der Roller überholt und zum Anhalten gebracht werden. Der Grund für die beharrliche Weiterfahrt war schnell gefunden: Die Fahrerin war mit über eineinhalb Promille unterwegs und ist offenbar nicht im Besitz eines Führerscheines. Sie muss nun mit den entsprechenden Anzeigen rechnen.

