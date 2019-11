Mahlberg – Leicht verletzt

Anzeige

Mahlberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmittag wurde eine 35 Jahre alte Roller-Fahrerin leicht verletzt. Die 48-jährige Lenkerin eines Skoda hatte die Fahrerin des Zweirads kurz vor 13 Uhr beim Zurücksetzen von der Feldstraße in die Hauptstraße übersehen und kollidierte mit dem Leichtkraftrad. Die Mittdreißigerin wurde zur Versorgung ihrer Blessuren in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Beamten des Polizeipostens Ettenheim bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4453559 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4453559