Mahlberg, Orschweier, Friesenheim – Autos und Fahrräder gestohlen, Hinweise erbeten

Anzeige

Mahlberg (ots) – Das Auftragsbuch der Beamten des Polizeireviers Lahr war in der Nacht von Sonntag auf Montag infolge mehrerer Diebstähle prall gefüllt. Eine Bewohnerin der Waldstraße in Orschweier hat mit ihrer Beobachtung die Ermittlungen der Beamten ins Rollen gebracht. Gegen 2.14 Uhr wurde sie auf zwei Jugendliche im geschätzten Alter von etwa 17 Jahren aufmerksam, die mit Steinen gegen die Fensterscheibe eines an der Einmündung „Im Grün“ geparkten Nissan warfen. Als die circa 170 bis 180 Zentimeter großen und dunkel gekleideten Gestalten von der Zeugin angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht. Zumindest einer der Verdächtigen soll ein Fahrrad mit sich geführt haben. Wenige Minuten zuvor wurden aus einer Garage in der Gartenstraße zwei Elektrofahrräder gestohlen. Eine Nachbarin der Fahrradeigentümer konnte hierbei über ihr Dachfenster ebenfalls zwei Männer beobachten, die in Richtung Waldstraße flüchteten. Im Zuge einer sofortigen Fahndung mit Unterstützung von Streifenbesatzungen umliegender Polizeireviere und der Kriminalpolizei konnten auf einem Ackergelände unweit des Bahnhofs die beiden in der Gartenstraße entwendeten Fahrräder aufgefunden werden. In unmittelbarer Nähe stand ein VW Passat. Die weiteren Recherchen führten die Ermittler nach Friesenheim. Dort wurde der blaue Passat in der Jahnstraße mit Originalschlüssel zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Mitternacht geklaut. Kurz vor 5.30 Uhr brachte ein weiterer Autoeigentümer das Verschwinden seines BMW X3 XDrive zur Anzeige. Der Wagen war vor einem Wohnanwesen in der Dr.-Oskar-Kohler-Straße abgestellt. Der Tatzeitraum, in dem die Täter zugeschlagen haben, kann zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 5.27 Uhr, eingegrenzt werden. Im Gegensatz zum Passat und den Elektrobikes ist der weiße BMW im Wert von etwa 30.000 Euro noch nicht wieder aufgetaucht. Ebenso fehlt von den Dieben noch jede Spur. Ein Zusammenhang der Geschehnisse wird geprüft. Die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges oder für die Taten in Frage kommende Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4107010