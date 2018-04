Mahlberg, Orschweier – In Streit geraten?

Mahlberg (ots) – Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 27 und 35 Jahre alten Männern kam es am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in einer Asylunterkunft in der Straße „Im Bengst“. Die Hintergründe und Auslöser der handfesten Auseinandersetzung konnten bisher noch nicht abschließend ermittelt werden. Im Zuge des Streits soll der 27-Jährige seinem 35-jährigen Kontrahenten in dessen Gesicht geschlagen haben. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

