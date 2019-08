Mahlberg, Orschweier – Kraftstoff gestohlen

Anzeige

Mahlberg, Orschweier (ots) – Unbekannte machten in der Nacht auf Donnerstag auf einem Parkplatz in der „Alte Landstraße“ Beute. Unbemerkt pumpten die Langfinger hier zwischen 22 Uhr und kurz vor 4 Uhr fast 1 600 Liter Diesel aus den Tanks zweier Lastwagen ab und verursachten so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

