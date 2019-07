Mahlberg, Orschweier – Meinungsverschiedenheit führt zu Schlägerei

Anzeige

Mahlberg, Orschweier (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 32 und 33 Jahren alten Männern kam es am Dienstagabend in einem Gasthaus in der Bahnhofsstraße. Laut Zeugenangaben schlugen sich die beiden alkoholisierten Gäste kurz vor 23 Uhr im Lokal, ehe die beiden Männer die Gaststätte verließen und in Richtung eines Spielcasinos rannten. Eine Angestellte des Wirtshauses alarmierte über Notruf die Polizei. So hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr konnten daraufhin die zwei Männer an einer Tankstelle feststellen, wobei es abermals zu einem Gerangel zwischen den beiden kam. Bei der Kontrolle der Streithähne stellte sich heraus, dass sie sich wohl gegenseitig kannten und kein Interesse an einer polizeilichen Strafverfolgung hatten. Die Männer trugen leichte Verletzungen davon, ohne dass jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort erforderlich war. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim ermitteln nun wegen Körperverletzung.

