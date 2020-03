Mahlberg, Orschweier – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Mahlberg (ots) – Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich größeren Fahrzeugs hat am Mittwochabend in der Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Volkswagen gestreift und ist anschließend geflüchtet. Bei dem Malheur hat er einen Schaden von rund 2.000 Euro hinterlassen. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bitten unter der Telefonnummer 07821 2770 um Zeugenhinweise.

