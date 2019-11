Mahlberg – Rollerfahrerin übersehen

Anzeige

Mahlberg (ots) – Da eine 39-jährige Skoda-Lenkerin beim Abbiegen eine 35-jährige Rollerfahrerin übersah, kam es am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr zum Unfall. Die Autofahrerin wollte von der Feldstraße auf die Hauptstraße einfahren und übersah hierbei die Rollerfahrerin. Diese erlitt durch die Kollision leichte Blessuren und musste zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum in Lahr gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

