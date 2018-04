Mahlberg – Zwei auf einen Streich

Mahlberg (ots) – Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend im Schmiedeweg gelangen nun gleich zwei Personen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Zum Kontrollzeitpunkt gegen 22.40 Uhr saß eine 21 Jahre alte Frau am Steuer des kontrollierten VW Polo. Recherchen ergaben, dass der jungen Frau in der Vergangenheit ihre Fahrerlaubnis entzogen wurde. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass kurz zuvor der nun auf dem Beifahrersitz angetroffene 20-Jährige ebenfalls den Wagen lenkte und bei erkennen der Polizeistreife einen Fahrerwechsel mit seiner Begleiterin durchführte. Außer der Tatsache, dass dem Heranwachsenden gleichfalls der nötige Führerschein fehlt, stand er überdies mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Dem 20-Jährigen stand eine Blutprobe bevor und er muss sich nun zudem wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.

