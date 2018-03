Mahlberg – Zwei Leichtverletzte

Mahlberg (ots) – Bei einem Unfall am späten Mittwoch gegen 23.30 Uhr wurden zwei Personen leicht verletzt. Die 25 Jahre alte Lenkerin eines Fiat verließ die Autobahn 5 an der Anschlussstelle Ettenheim und musste verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur vor der dortigen Ampel anhalten. Die hinter ihr fahrende 21-jährige VW-Lenkerin kollidierte aus noch unbekanntem Grund mit dem Heck des Fiat und verursachte so einen Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Die 21-Jährige und ihre 25 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Behandlung in das Krankenhaus nach Lahr gebracht. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3897845