Malsch – Betrunkener Kleintransporter-Fahrer verunfall auf A5

Malsch (ots) – Ein mit über 2,3 Promille alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters hat am Samstagabend auf der A5 zwischen Rastatt und Karlsruhe einen Unfall verursacht. Der 36-Jährige war gegen 18.40 Uhr mit dem 3,5-Tonner einer rumänischen Spedition auf der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er Höhe Malsch beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Betongleitwänden am linken Fahrbahnrand. Er konnte sein Gefährt noch nach rechts ziehen und kam unverletzt auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Neben seinem Führerschein musste der Mann auch eine Blutprobe abgeben sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro entrichten.

