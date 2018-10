Malsch – Betrunkener Unfallverursacher flüchtet

Anzeige

Malsch (ots) – Ein 65 Jahre alter Mann verursachte am Samstagmittag gegen 13 Uhr einen Unfall in der Sulzbacher Straße. Alkoholbedingt kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einer Hauswand. In der Folge ließ er seinen Opel zurück und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Durch Ermittlungen konnte der flüchtige Unfallverursacher festgestellt werden, den nun eine Strafanzeige erwartet.

Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4100834