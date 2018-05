Malsch- Frau bei Sturz von Pedelec schwer verletzt

Rheinstetten (ots) – Eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Freitag gegen 11 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt worden. Sie war auf der Straße „Am Federbach“ von der Ortsmitte kommend in Richtung Gaggenau unterwegs, als sie noch ungeklärter Ursache stürzte und trotz Fahrradhelm das Bewusstsein verlor. Passanten kümmerten sich um die Frau. Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen waren vor Ort. Die 66-Jährige wurde dann aber mit dem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert. Am rad entstand nur geringer Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944840, erbeten.

