Malsch- Frontalzusammenstoß

Malsch (ots) – Am Montagmorgen sind eine 73-jährige Opel-Fahrerin und ein 30-jähriger Fiat-Fahrer um 9.10 Uhr auf der Landesstraße 608 (Durmersheimer Straße) frontal zusammengeprallt. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer in den Gegenverkehr geraten ist, wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen miteinbezogen. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

