Malsch- Mann bricht Auto auf und wirft Gegenstände in den Müll

Malsch (ots) – Mit einem Aufenthalt in der Psychiatrie endete für einen 26-Jährigen ein Autoaufbruch am Mittwoch in der Rosenstraße. Der Mann begab sich gegen 16.15 Uhr in den Hof eines Anwesens und öffnete auf noch unbekannte Art und Weise den dort geparkten, verschlossenen Mercedes. Er nahm verschiedene Gegenstände aus dem Fahrzeug und warf diese in einen daneben stehenden Mülleimer. Als ein Zeuge hinzukam, erklärte der Tatverdächtige ihm, dass er die Sachen aus dem Auto im Müll entsorgt habe, warf eine Zigarettenkippe hinterher und ging davon. Kurze Zeit später entdeckte der Zeuge den 26-Jährigen auf der Straße und hielt ihn zusammen mit einem Bekannten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Durch die Manipulation am Fahrzeug entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige um 16.40 Uhr an einem Wohnhaus Im Heubusch einen Überwachungskamera herunterissen hatte. Da sich der 26-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Psychiatrie eingeliefert. Einer Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wird er trotzdem nicht entgehen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4338526