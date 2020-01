Malsch – Mobiler Kran umgestürzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein mobiler Kran stürzte am Mittwochmittag in der Sezanner Straße auf eine Grünfläche. Kurz vor 12.00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein mobiler 80t-Kran in der Sezanner Straße umgestürzt sei. Ein 56-jähriger war mit seinem Kranwagen bei Umbauarbeiten an einem Einkaufsmarkt eingesetzt. Aus bislang noch nicht bekannten Gründen fiel das Kranfahrzeug um und stürzte in eine angrenzende Grünfläche. Hierbei wurde auch eine danebenliegende Privatstraße beschädigt. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Bergung des Kranfahrzeugs wird voraussichtlich bis Donnerstag andauern.

