Malsch – Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montagmorgen in Malsch wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer verletzt. Eine 74-Jährige war kurz vor 10.00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rosenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte sie in diese nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den auf der Hauptstraße fahrenden 24-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Biker wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

