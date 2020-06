Malsch – Motorradfahrer und Sozius bei Zusammenstoß schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 3582 bei Waldprechtsweier. Ein 49-jähriger Motorradfahrer war mit seinem 12-jährigen Sozius gegen 17.35 Uhr auf der Kreisstraße 3582 in Richtung Oberweier unterwegs. Auf der Kreisstraße 3548 fuhr ein 77-jähriger mit seinem Pkw aus Richtung Muggensturm kommend. An der Einmündung zur K 3582 bog er nach links in Richtung Waldprechtsweier ab, ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Im Einmündungsbereich prallte das Motorrad in die Seite des Pkw. Die beiden Schwerverletzten wurden nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

