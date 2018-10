Malsch – Nach Brand eines Mehrfamilienhauses – Polizei untersucht Brandort

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet kam es am frühen Dienstagmorgen zur einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Malsch. Brandermittler und Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Karlsruhe haben den Brandort am Mittwoch untersucht. Nach den ersten Feststellungen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4103201