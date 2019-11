Polizei verhängt rund 10.000 Euro Bußgeld nach Unfall auf der A5 bei Malsch

Anzeige

Nach dem Doppel-Unfall auf der A5 am Montagvormittag hat die Polizei die Bildung der Rettungsgasse im Staubereich überprüft und mehrere Verstöße festgestellt. Insgesamt wird es wohl rund 10.000 Euro an Bußgeldern geben.

Die Polizeibeamten überprüften das Verhalten der Autofahrer zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr in dem Stau, der zeitweise bis zu acht Kilometern lang war.

In gerade einmal 15 Minuten bemerkten sie 44 verschiedene Verstöße. 14 Autos hatten keine vorschriftsmäßige Rettungsgasse gebildet, darunter ein Omnibus. Ein Lastwagen behinderte den Verkehr, zwei Fahrer telefonierten am Steuer mit dem Handy. Alle diese Vergehen werden mit einem Punkt in Flensburg geahndet. Insgesamt kamen bei dem kurzen Einsatz rund 10.000 Euro an Bußgelder zusammen, heißt es von der Polizei.

Nichtdestotrotz haben die Beamten auch gute Nachrichten: Über mehrere hundert Meter hinweg sei die Rettungsgasse vorschriftsgemäß gebildet worden. „Leider genügen einige wenige Verkehrsteilnehmer, die sich nicht vorschriftsmäßig verhalten, damit sich die an der Unfallstelle dringend benötigten Rettungskräfte deutlich verspäten“.