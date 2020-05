Malsch – Pkw-Fahrer erheblich alkoholisiert

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen erheblich alkoholisierten 29-jährigen Pkw-Fahrer konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen festnehmen. Zwei Zeugen hörten am Samstag kurz vor Mitternacht einen lauten Knall im Bereich der Bahnhofstraße / Breslauer Straße und sahen einen Pkw davonfahren. Dieser Pkw fuhr dann mehrfach an dem Haus vorbei. Als der 29-jährige Fahrer dann zu Fuß nochmals zurückkam und die Zeugen bemerkte flüchtete er. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor ihn aber aus den Augen. Von einer Streife konnte der Beschuldigte kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Der unfallbeschädigte Pkw des Beschuldigten konnte schließlich in einem Hinterhof abgestellt gefunden werden. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

