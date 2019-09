Malsch – Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in Malsch

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen Einbruch sowie ein Einbruchsversuch musste die Polizei Ettlingen in der Nacht zum Dienstag in Malsch verzeichnen.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 20.30 Uhr und 06:40 Uhr in der Sezanner Straße gewaltsam Zutritt in eine Praxis. Der Eindringling durchwühlte Schränke und Schubladen und nahm aus zwei aufgefundenen Geldkassetten das Bargeld von mehreren hundert Euro an sich. Über den angerichteten Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es auf der Malscher Hauptstraße. Hier versuchte der Dieb zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses vermutlich mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges zu öffnen. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 251 Euro.

Der Polizeiposten Malsch bittet Zeugen die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07246/1324 zu melden.

