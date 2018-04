Malsch – Spielautomat in Restaurant aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23:30 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Döner- und Pizzahaus in der Waldbrechtsstraße in Malsch ein. Nachdem sie sich über die Terrassentür Zutritt in das Innere der Gaststätte verschafft hatten, hebelten sie einen dort befindlichen Geldspielautomaten auf. Da der Automat erst angeliefert wurde und noch nicht einsatzbereit war, flüchteten die Eindringlinge ohne Beute. Der Sachschaden, welcher durch den Einbruch entstanden ist, konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Malsch gerne telefonisch unter 07246/1324 entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3912538