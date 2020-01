Malsch – Über Balkon in Wohnung eingebrochen und Schmuck entwendet

Anzeige

Malsch (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 18.15 Uhr und Mittwoch, 03.30 Uhr in eine Wohnung in der Sezanner Straße ein. Mit Hilfe einer Leiter gelangten die Diebe zunächst auf den Balkon und öffneten dort gewaltsam die Tür. Aus der Wohnung entwendeten sie Schmuck im Wert von einigen hundert Euro und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 entgegen.

