Malsch – Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Karlsruhe (ots) – In Malsch kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Kind leicht verletzt wurde.

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf der Sezanner Straße und wollte in die Straße „Am Hänfig“ einbiegen. Aufgrund einer stockenden Verkehrssituation standen auf der Gegenfahrbahn des „Am Hänfig“ wartende Verkehrsteilnehmer. Beim Überqueren des dortigen Fußgängerüberweges rannte plötzlich ein 8-jähriges Kind zwischen den wartenden PKW hindurch und wollte die Straße überqueren. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der 19-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt.

