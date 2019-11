Manchmal hilft Kommissar Zufall

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Beamte der Bundespolizei haben heute Nachmittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine 21-jährige Französin festgenommen. Ihr eigentliches Reiseziel war Gerona in Spanien. Fälschlicherweise erschien sie aber zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen sie ein Haftbefehl wegen Diebstahl bestand. Die fällige Geldstrafe bezahlte sie vor Ort und konnte somit eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Im Nachgang checkte sie am richtigen Gate ein und konnte nach Spanien fliegen.

