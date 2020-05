Mann bedroht am Dienstagmittag in Rastatt Frau mit Messer

Anzeige

Ein Mann hat in der Rastatter Ludwigsvorstadt nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag eine Frau mit einem Messer bedroht. Beamte machten den Mann ausfindig. Weil er offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war, kam er in eine psychische Fachklinik.

Nach ersten Erkenntnissen löste der psychische Ausnahmezustand eines Mannes am heutigen Dienstagmittag einen Polizeieinsatz in der Ludwigvorstadt aus. Eine Frau verständigte kurz vor 12 Uhr die Polizei und gab an, von dem Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Kein Widerstand

Verletzt wurde sie nach derzeitigem Sachstand nicht. Im Zuge der anschließenden Überprüfung durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt konnte der Verwirrte angetroffen und ohne größeren Widerstand fixiert werden.

Er wurde im weiteren Verlauf aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Spezialklinik gebracht. Die Ermittlungen zu den vorangegangenen Geschehnissen dauern an.