Anzeige

Ein maskierter Mann hat vergeblich versucht, im Kreis Göppingen eine Spielhalle zu überfallen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag zielte er mit einer Schreckschusspistole auf Gäste – schoss aber daneben. Der schwarz gekleidete Täter hatte am Donnerstag in der Ebersbacher Spielhalle zunächst am Tresen nach Beute gesucht, dann forderte er von Gästen und Angestellten Geld.

Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach dem Unbekannten.

dpa/lsw