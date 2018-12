Mann bestraft spuckenden Schüler mit Ladung Pfefferspray

Anzeige

Weil ein 15-Jähriger in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) auf den Boden gespuckt hatte, bekam er von einem Unbekannten eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht verpasst. Der Schüler wartete am Mittwoch am Bahnhof auf die S-Bahn, als er wegen der Spucke mit dem Mann aneinandergeriet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien beide danach in die Bahn gestiegen. Dort habe der Junge den Notruf gewählt. Er erlitt durch das Spray eine Reizung der Atemwege, musste aber der Polizei zufolge nicht behandelt werden. Nach dem Täter wird gefahndet. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. (dpa/lsw)