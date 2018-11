Mann fährt auf geparkten und unbeleuchteten Lkw auf und stirbt

Anzeige

Freitagnacht gegen null Uhr ist ein 48-jähriger Autofahrer auf der A81 bei Widdern im Landkreis Heilbronn gestorben, nachdem er auf einen Lkw aufgefahren war, der verkehrswidrig und unbeleuchtet in der Einfahrt zu einer Raststätte geparkt hatte. Das teilte das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag mit.

Der 48-Jährige sei mit seinem Audi in Richtung Würzburg unterwegs gewesen und habe vermutlich zur Tank- und Rastanlage Jagsttal-Ost fahren wollen. Dabei übersah er laut Polizei den auf der linken Seite geparkten Sattelzug.

Er prallte mit seinem Fahrzeug nahezu ungebremst in dessen Auflieger. Der 48-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr war laut Mitteilung mit insgesamt 25 Mann und sechs Fahrzeugen an der Unfallstelle. Zudem waren ein Notarzt und ein Rettungswagen vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zufahrt zur Rastanlage komplett gesperrt. Die Durchgangsfahrbahn der A81 war hiervon nicht betroffen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 85.000 Euro.