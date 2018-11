Anzeige

Neun Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Ulm leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte ein 26-jähriger Mann auf der Ludwig-Erhard-Brücke am Samstag nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in ein Stauende. Bei dem Aufprall schob sein Wagen vier wartende Autos gegeneinander.

Dabei wurden die Insassen verletzt. (dpa/lsw)