Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Mannheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 25-Jähriger am Montagabend auf einer Bundesstraße über eine rote Ampel gefahren und mit dem Wagen eines 23-Jährigen kollidiert, der gerade auf die Straße einbog. Die beiden Männer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (dpa/lsw)