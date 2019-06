Mann mit Drogen in der S5 festgenommen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Gestern Abend gegen 23:30 nahm eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Pforzheim mehrere aggressive Schreie wahr. Auf der Suche nach der Ursache wurden die Beamten auf einen 32-jährigen Deutschen hingewiesen, welcher am Bahnsteig 2 die S5 Richtung Karlsruhe bestieg. Einem der Bundespolizisten gelang es in den abfahrbereiten Zug einzusteigen und die Person anzutreffen. Bei der Kontrolle nahm der Beamte sofort einen sehr starken Cannabisgeruch wahr. Zudem zeigte der Mann starke körperlichen Reaktionen welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der 32-Jährige vergeblich eine mit 10,4 Gramm Amphetamin und 0,9 Gramm Cannabiskraut gefüllte Zigarettenschachtel hinter seinem Sitz zu verstecken. Noch in der Bahn stellte der Beamte die Drogen sicher und nahm den Mann fest. Am Haltepunkt Ispringen verließ der Beamte mit dem Beschuldigten die Bahn, wo sein Streifenkollege bereits auf ihn wartete um den 32-Jährigen zurück auf die Wache nach Pforzheim zu verbringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

