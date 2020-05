Mann mit Ski-Maske dringt in Gernsbacher Polizeirevier ein – was steckt dahinter?

Anzeige

Am Sonntagabend haben Anwohner des Gernsbacher Polizeiwache in dem Gebäude merkwürdige Vorgänge festgestellt. Offenbar war jemand eingedrungen. Als vor Ort Polizeibeamte eintrafen, fanden sie einen komplett vermummten Mann vor – der freilich gute Gründe für sein Handeln hatte.

Die Corona-Pandemie hat in Gernsbach zu einem kuriosen Polizeieinsatz geführt. Wie das Offenburger Präsidium mitteilt, beobachtete ein Anwohner an einem Sonntagabend verdächtige Bewegungen in einem beleuchteten Amtsgebäude in der Hauptstraße und alarmierte die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, staunten sie nicht schlecht: Ein Mann wühlte eilig in Papieren – und trug dabei Skibrille und Skimaske. Der Grund für den ungewöhnlichen Look: Der Angestellte der Behörde wollte Unterlagen für das Homeoffice abholen und sich so vor dem Coronavirus schützen.

BNN/ots