Marxzell – Einbruch in Fachklinik

Karlsruhe (ots) – Zu einem versuchten Einbruch kam es am frühen Sonntagmorgen, in ein Bürogebäude einer Klinik in Schielberg.

Der Unbekannte versuchte über eine Balkontür mit Gewalt in die Räumlichkeiten einzudringen. Vermutlich durch das laute klirren der zerbrochenen Glasscheibe ließ der Einbrecher von seinem Vorhaben ab und flüchtete. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu der Polizeiposten Albtal unter 07243/67779 entgegen.

