Marxzell – Mann gerät auf der Albtalstraße mehrfach in den Gegenverkehr – Geschädigte gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 58-Jähriger geriet am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf der Landstraße 564 zwischen Etzenrot und der Abfahrt Ittersbach/Spielberg mehrfach mit seinem roten VW Polo in den Gegenverkehr. Durch sein Fahrverhalten gefährdete der VW-Fahrer laut Zeugenangaben mehrere entgegenkommende Fahrzeuge, die aber allesamt einen Frontalzusammenstoß durch Abbremsen und Ausweichmanöver verhindern konnten.

Die gefährliche Fahrt des 58-Jährigen konnte an der Abzweigung zur Kreisstraße in Richtung Spielberg/Ittersbach schließlich von zwei aufmerksamen Zeugen beendet werden, die sich in den Fahrzeugen hinter dem VW befanden. Der VW-Fahrer, der sich offenbar in einer medizinischen Ausnahmesituation befand, wurde vor Ort erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei sucht nun Fahrzeugführer, die durch das Fahrverhalten des 58-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressstelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4398592